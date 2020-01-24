Tahkim’den F.Bahçe’ye limit artışı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi. Yapılan açıkalamada, Kurulun, TFF Kulüp Lisans Kurulunun F.Bahçe'nin takım harcama limitiyle ilgili aldığı karara itirazını görüştüğü bildirildi. Fenerbahçe Kulübünün sözlü beyanını alan Kurulun, TFF Kulüp Lisans Kurulundan da yazılı cevap aldığı kaydedildi.



RODRIGUEZ İÇİN HAREKATA GEÇTİ

Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon liralık kısmının harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi. Öte yandan Moses'ında sözleşmesi fesih edilirken, sarı-lacivertlilerin Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'in işini bitirmesi ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor.



VEDAT MURİÇ'E CEZA ÇIKMADI

TFF tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'e ceza verilmedi. TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görme" sebebiyle kurula sevk edilen Vedat Muriç hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.