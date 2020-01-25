Abdoulaye artık Horoz

Yeşil-siyahlılar daha önce Fenerbahçe ve Alanyaspor’da forma giyen Abdoulaye Ba ile anlaştı. Senegalli stoper pazar günü imzayı atacak

Bodrumspor'dan defans oyuncusu Muhammet Özkal, Trabzonspor'dan orta saha Ogenyi Onazi ve Kasımpaşa'dan sol bek Özgür Çek'i transfer eden Denizlispor aradığı stoperi İspanya'da buldu. Yeşil-siyahlılar Türkiye'de Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları da giyen Abdoulaye Ba ile her konuda anlaştı. Önceki gün gece Kasımpaşa'dan sol bek Özgür Çek'i transfer eden yönetim dün de 29 yaşında 1.97 boyundaki Senegalli stoper Abdoulaye Ba'yı renklerine bağladı. Sportif Direktör Burak Özsaraç anlaşma sağladıkları Abdoulaye'nin pazar günü Denizli'ye gelerek imza atacağını söyledi.



PORTO'DA DA OYNAMIŞTI

Senegalli futbolcu 2.5 yıldır La Liga 2'de mücadele eden İspanya'nın Raye Vallecano takımında oynuyordu. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de 18 maç, 2016-2017 sezonunda ise Alanyaspor'da 10 maç görev almıştı. Senegalli stoper futbol kariyerine Porto altyapısında başladı daha sonra Porto A Takım forması da giyen oyuncu Covilha, Coimbra, Vitoacuteria Guimaretildes SC, Alanyaspor, Fenerbahçe, 1860 München, Rayo Vallecano gibi takımların formalarını terletti.



DENİZLİSPOR'A İDDİALI GELDİ

Denizlispor'un Kasımpaşa'dan yeni transferi Özgür Çek, dün gece Trabzonspor ile oynanan maçtan önce imza atıp için Atatürk Stadı'ndaki maçı izledi. Denizlispor'da yeni bir sayfa açtığını söyleyen 29 yaşındaki sol bek, "Buraya büyük başarılar yaşamaya geldim" dedi.



DENİZLİ'YE TAM NOT

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor'a penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık" dedi. Zorlu bir periyottan geçtiklerini ve 7 günde 3 zorlu maç oynadıklarının altını çizen Özdilek "3 maçı da yüzümüzün akıyla geçtiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 120 dakika herkesin keyif aldığı bir karşılaşma oynadık. Aslında 90'da işi bitirebilirdik. Penaltılar yüzde 50-50. Bizim için yıpratıcı bir maç oldu. İyi bir takım olduğumuzu tüm futbol kamuoyuna bir daha gösterdik. Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Bize yakışan bir mücadele oldu. Kupadan elendik ama ligde iddialıyız. Taraftarımız bu takıma güvensin ve desteklesin. Destek bulursak çok büyük işler yaparız" dedi.

SEBABAHATTİN ALP