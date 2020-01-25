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'dan tek kurşun

Altay'dan tek kurşun

25.01.2020, 21:13

TFF 1. Lig’in 19. haftasında , sahasında İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. Altay-İstanbulspor karşılaşmasını Türkiye A de tribünden takip etti. Yaklaşık 2 bin seyircinin bulunduğu stadyumda, İstanbulspor’u deplasman tribününde 4 taraftar destekledi.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altay, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Altay-İstanbulspor karşılaşmasını Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Yaklaşık 2 bin seyircinin bulunduğu stadyumda, İstanbulspor'u deplasman tribününde 4 taraftar destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Erhan Kartal'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Yılmaz Özveren takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kappel, kaleyi karşıdan gören noktadan topa vurdu ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
33. dakikada Putsila'nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Kappel'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Paixao'nun kafa vuruşunu kaleci Alperen kurtardı.
36. dakikada Zafer'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Diouf'un röveşatası kaleci Cihan'da kaldı.
64. dakikada Özgür Özkaya'nın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin sağından auta çıktı.
70. dakikada Paixao'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kappel'in vurduğu şutu kaleci Alperen kurtardı.
85. dakikada İbrahim Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cajic'in dokunduğu topu kaleci Cihan kornere çeldi.

IHA

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