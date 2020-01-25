Bekle bizi Tokyo geliyoruz

2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan İzmirli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı hedeflerinin Tokyo’da kürsüye çıkmak olduğunu söyledi

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan İzmirli cimnastikçiler Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, bu önemli organizasyona iddialı hazırlanıyor. Toplam 4 İzmirli sporcunun olimpiyat kotasına ulaştığı şampiyonada halka aletinde altın madalya kazanarak büyüklerde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan İbrahim Çolak, paralel aletinde gümüş madalya kazanan Ahmet Önder, Rio 2016'nın ardından tekrar olimpiyata gitme hakkı kazanan Ferhat Arıcan ve geçen yıl büyükler kategorisinde yarışmaya başlayan Nazlı Savranbaşı, Tokyo'dan da madalya ile dönmek istediklerini söylediler. İbrahim Çolak, "Olimpiyatlar her zaman olduğu gibi zorlu geçecektir. Rakiplerimin hemen hemen aynı. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bir dünya şampiyonuna yakışır şekilde mücadele edip madalya almak istiyorum" dedi. Dünya ikincisi olan Ahmet Önder ise, "En iyi seviyede (olimpiyatlara) hazırlanmamız gerekiyor. Ondan önce Avrupa Şampiyonası var. Orada da finalleri ve madalyaları kovalayacağımıza eminim. Kendime çok güveniyorum" dedi.



BU KEZ MADALYA GELECEK

Milli sporcu Ferhat Arıcan ise 2019'da hedeflerinin çoğuna ulaştım. 2020 en büyük yıl ve kariyerimin zirve noktası olacak. Olimpiyatlar bizim için en önemli yarışma. 2016'da kaçırdığım madalyayı 2020'de almak istiyorum" diye konuştu.