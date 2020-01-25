Beşiktaş’ta Avcı giti

Üst üste yaşanan kötü sonuçlar üzerine harekete geçen yönetim Avcı ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi taraftarların istediği Sergen Yalçın ile temasta

Beşiktaş'ta yönetim son 8 maçın 7'sini kaybedip kupada da Erzurumspor'a elenince eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Abdullah Avcı ile dün yollarını ayırdı. Tecrübeli teknik adamla yaklaşık dört saatlik bir görüşme yapan yönetim gönderilmesi halinde 36 milyon lira tazminat ahakkı olan Abdullah Avcı'yı zor ikna etti. Avcı üç yıllık kontratının 2 yıllığını kulübe bırakıp 12 milyon liraya "evet" dedi.



GÖZLER SERGEN YALÇIN'DA

Abdullah Avcı ile ayrılığı kulübün resmi sitesinden duyuran Beşiktaş yönetimi hemen yeni teknik direktör arayışlarına girdi. Öncelikle taraftarların Beşiktaş'ın başına geçmesi için kampanya başlattığı Sergen Yalçın ile görüşen yönetimin önemli yol katettiği öğrenildi. Başkan Çebi'nin Sergen'in olmaması halinde Sivasspor'da harikalar yaratan Rıza Çalımbay'ı düşündüğü ve usta teknik adamla da görüşme yapacağı bildirildi.



KAPTANLAR KONUŞTU NAHİBİ GÖNDERİLDİ

GÖRÜŞMENİN ardından morali oldukça bozuk olduğu gözlenen teknik direktör Abdullah Avcı, sorunun sadece teknik heyet sorunu olmadığını belirtince yönetim bu kez takım kaptanları Burak Yılmaz ve Atiba ile görüştü. Yapılan uzun görüşme sonrasında Futbol Direktörü Ali Nahibi ile yollar ayrıldı. Nahibi Fikret Orman döneminde transferde etkin rol almıştı. Bu arada Erzurum maçında kavga eden Mohamed Elneny ile Caner'in de uyarılmasına karar verildi.