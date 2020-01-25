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Çıkış peşinde

Çıkış peşinde
Giriş Tarihi: 25.1.2020

bugün 19.00’da ’nda ’u konuk edecek. Kritik karşılaşmayı Antalya Bölgesi’nden yönetecek. Mücadele beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak.

Altay bugün taraftarı önünde İstanbulspor'u ağırlayacak. İlk yarıda rakiplerini Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nda konuk eden siyah-beyazlılar, Göztepe'nin yeni stadına taşınmasıyla sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak randevuda Burak Şeker düdük çalacak. Mücadele beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Biletler öğrenci 7.5, maraton ve misafir 15, kapalı 25 TL, VIP 100 TL'den satışa çıktı.

EV SAHİBİNDE ÜÇ EKSİK VAR
Altay'da forvet Paixao ve sol bek Özgür'ün sarı kart cezaları sona erdi. Kırmızı kart cezası süren stoper İbrahim, sarı kart cezalısı forvet Hüsamettin ve sakat Gençer kadroda yer almayacak. Geçen hafta kadroda yer almayan, hafta içinde lisansı çıkan yeni transfer Kerim Avcı'nın 18 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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