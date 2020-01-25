Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın VAR hakemi Ali Şansalan, AVAR ise Ceyhun Sesigüzel. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureaunu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli