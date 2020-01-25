Filede Arkas lider Fenerbahçe’ye konuk

WAXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün zirve mücadelesi veren Arkassspor, Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak ve TRT 3'ten canlı yayınlanacak. Arkasspor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ekiplerine güvenlerini belirterek, "Ligin ikinci yarısına Tokat Plevne ve Sorgun galibiyetleriyle başladık. Yenilmezlik serilerini de 6 maça çıkardık. Son 4 dış saha maçından 3-0'lık galibiyetler elde ettik. Bu galibiyetleri İstanbul'da lider Fenerbahçe HDI Sigorta önünde de devam ettirmek istiyoruz. Voleybol kalitesi ve heyecan düzeyi yüksek bir maç bizleri bekliyor. Ekibimize güvenimiz ve inancımız tam" dedi.