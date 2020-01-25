Galatasaray karıştı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün düzenlediği basın toplantısında Arda Turan’ın gündemlerinde olmadığını yineleyip Terim’i eleştirdi. Kulüpte kaos ortamı hakim

Galatasaray'da haftalardır gündemi meşgul eden Arda Turan konusunda yönetim ile teknik heyet arasında yaşanan soğuk savaş dün tavan yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir yaptığı açıklamalala ilgili sert ve çarpıcı ifadeler kullandı. Cengiz, "Sevgili camiama açık ve net olarak ifade ediyorum, bu kardeşimiz (Arda Turan), transfer planlamamızda yok. Ben aynı şeyi söylemekten bıktım. Bu konunun kapanmasını istiyoruz" derken Terim'in "Fikir ayrılığı" yorumunun kendilerini çok yaraladığını da kaydederek, "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Sayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı' yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığı yok. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" yorumu da dikkat çekti. Arda'nın idari ve sosyal açıdan yararlı olmayacağını düşündüklerini belirten Cengiz, Terim'in yönetimin basına bilgi sızdırdığına yönelik sözleri ile ilgili olarak da "Sanki S400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırmak tabiri hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam bunun Galatasaray'a yakışıp yakışmadığını bir düşünüp böyle bir şey demem. Hicap duyarım" dedi. Bu açıklamalar sonrası kulüpte kaos yaşanırken gelişmeler merakla bekleniyor.



ANDONE MÜJDESİ

GALATASARAY'DA Florin Andone sevinci yaşanıyor. Florin Andone, salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı. Sakatlığı atlatan 27 yaşındaki Rumen golcü dün kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı. Bu arada Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda önceki akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise salon çalışmasının ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki dinamik ısınma ile antrenmana başladı.



LYANCO HAREKATI

Galatasaray'ın savunmaya takviye için girişimleri sürerken listeye bir isim daha dahil edildi. İtalyan basını sarı-kırmızılıların Torino'nun Brezilyalı savunma oyuncusu Lyanco için harekete geçtiğini öne sürdü. Bir süredir sakat olan ancak sağlığına kavuştuktan sonra kadroya girmesi zor görünen futbolcunun İtalyan ekibi ile yol ayrımına geldiği bildirilirken oyuncuyla ilgili temasların sıklaştırıldığı konuşuluyor. Galatasaray dışında Almanya'nın Wolfsburg kulübünün de 22 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgilendiği kaydedilirken Torino teknik heyetinin de futbolcunun ayrılmasına sıcak baktığı gelen haberler arasında.



FATİH TERİM'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası gözler Fatih Terim'e çevrildi. Tecrübeli teknik adamın, başkanın bu sözlerine kayıtsız kalmayacağı ve istifa edebileceği iddia ve istifa edeceği iddia edildi. Terim ise akşam saatlerinde kendi sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim hayallerim var" diye paylaşımda bulundu. Bu cümleler tecrübeli teknik adamın istifa etmeyeceği şeklinde yorumlandı. Galatasaray'da yaşanan bu gelişmeler futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti. Bir grup taraftar yönetimi desteklerken bir grup taraftar da Fatih Terim'in yanında yer alan yorumlar yaptı.