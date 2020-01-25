KSK’de büyük telaş

Dört sezondur transfer yasağı olan Karşıyaka’da yönetim 112 alacaklının 100’ü ile anlaştı, geriye sadece 12 kişi kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 sezondur süren transfer yasağını borçlu olunan futbolcu, kulüp çalışanı, antrenör ve teknik direktörlerden tek dönemlik muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka'nın ikna etmesi gereken birkaç isim kaldığı açıklandı. Genel Sekreter Mehmet Yaya, "Listeye sonradan eklenen isimlerle Futbol Federasyonu kanalıyla kulüpten alacaklı olan 112 isimden yaklaşık 100'ü muvafakatname vermeye ikna oldu. Diğer isimlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

İKNA ÇABASI SÜRÜYOR

İkna olmayan eski futbolcularla görüşerek tek dönemliğine alacaklarından feragat etmelerini isteyen Karşıyaka'nın önünde yasağı kaldırmak için 1 hafta kaldı. Ara transfer dönemi 31 Ocak Cuma akşamı sona erecek. Yeşil-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için 7 gün içinde transferi açıp belirlediği futbolcularla sözleşme imzalamaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı camiada, yönetim, teknik heyet ve bazı taraftarların pürüz çıkaran isimleri ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kurmaylar günün büyük bölümünde bu işi çözmek için temaslarını sürdürüyor.