Menemen’de Rıdvan Koçak geri geliyor

Ekol Göz Menemenspor, geçen sezon kadrosunda yer alan Rıdvan ile anlaştı

İlk yarıda yakaladığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar savunma hattına takviye yapmak için eski oyuncusu Rıdvan Koçak ile el sıkıştı. Geçen sezon 2. Lig'de yaşanan şampiyonlukta pay sahibi olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun hafta başında resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Rıdvan, Menemen'de geçen sezon 32 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu sezonun ilk yarısında Bandırmaspor'da 15 maçta görev yaptı.

1. LİG'DE 44 MAÇTA OYNADI

Gümüşhane, A.Demir, Ekol Göz Menemenspor, Keçiörengücü, Orduspor, Körfez İskenderun, Bandırmaspor, Kahramanmaraşspor ve Ünyespor kulüplerinde forma giyen Rıdvan Koçak, TFF 1. Lig'de 44 mücadelede görev yaptı ve 1 gol ile 1 asistlik performans sergiledi. Sağ bek, stoper ve ön libero da görev yapan başarılı futbolcu profesyonel olarak 269 maçta forma giydi ve 25 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

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