Okçu Yusuf Kaya dünya ikincisi oldu

Milli okçu Yusuf Kaya, Genç Erkekler Klasik Yay kategorisinde dünya 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Fransa'nın Nimes şehrinde yapılan ve Brady Ellison, Alexis Ruiz, Braden Gellenthien, Kang Chae Young gibi dünya şampiyonlarının katıldığı turnuvada Yusuf Kaya, Genç Erkekler Klasik Yay kategorisinde dünya 2'ncisi oldu. 8. sınıf öğrencisi olan Yusuf Kaya, lise giriş sınavlarına hazırlanırken antrenmanlarını aksatmadığını, aksine konsantrasyon ve motivasyon konusunda antrenmanların kendisine katkısı olduğunu ve güç kazandığını belirterek, "Hedefinin iyi bir lisede eğitimime devam etmek ve ilerleyen yıllarda milli takımda ülkemi en güzel şekilde temsil etmektir" dedi.