Süper Lig’de süper maç

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren iki takımın kapışmasında Fenerbahçe saat 20.00’de Başakşehir’i ağırlayacak. Maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'de haftanın en kritik maçlarından biri bugün Ülken Stadı'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, sahasında güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek. BAŞAKŞEHIR, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

OKAN BURUK İLE ERSUN YANAL EŞİT

BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerine 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Yanal, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çalıştırmış, Buruk ise Başakşehir, Rizespor, Akhisaspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'un başında yer almıştı. Bu karşılaşmalarda iki teknik adam da 2'şer kez gülen taraf oldu. 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk'un takımlarının attığı 12 gole, Ersun Yanal'ın ekipleri 7 gol ile karşılık verdi.



FENER, PSV İLE YARIŞIYOR

Tahkim Kurulu'nun itirazını kısmen kabul ederek harcama limitine 16 milyon TL eklemesinin ardından F.Bahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin sol beke takviye için listesinin ilk sırasına çektiği Milan'ın yıldızı Ricardo Rodriguez ile ilgili temasları sürerken oyuncuyla Hollanda temsilcisi PSV'nin de ilgilenmesi bu transferin önünde önemli bir sorun olarak duruyor.



FABER'İN YAKIN TAKİBİNDE

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde PSV'nin teknik direktörü Ernest Faber, Rodriguez ile ilgilendiklerini doğrulamış ve "Transferle Jonhn de Jong ile ilgileniyor. Görüşmeleri o yürütüyor ve onun uzmanlık alanı. Kendisine sorarsanız daha iyi olur. Tabii ki transfer benim de işime gelebilir" yorumunu yapmıştı. Ricardo Rodriguez, Milan formasıyla Serie A'da bu sezon 5 maça çıktı.



VEDAT MURİÇ'E SOCİEDAD TALİP

ARA transfer döneminde Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi'ye Real Sociedad talip oldu. İspanya La Liga'da mücadele eden Real Sociedad, Vedat Muriqi transferi için harekete geçti. Real Sociedad bu sezon İspanya La Liga'da 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Üst sıralar için iddialı olan Real Sociedad, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Öte yandan İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'in teknik direktörü Sean Dyche basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Vedat Muriqi transferi hakkında da konuştu. Vedat Muriqi'e övgüler yağdıran Sean Dyche, bu transferin şu anda imkansız olduğunu söyledi.