Akhisar ağır yaralı

TFF 1. Lig’de zirve yolundaki rakiplerinden Bursa’ya evinde mağlup olan yeşil-siyahlılar, ilk 2 yarışından uzaklaşırken, galibiyet hasreti 5 maça çıktı

TFF 1. Lig'de evinde zirve yolundaki önemli rakiplerinden Bursaspor'a tek golle mağlup olan Akhisarspor, Süper Lig yarışında ağır yara aldı. Bu yenilgiyle galibiyet hasretini 5 maça çıkaran yeşil-siyahlılar bir türlü toparlanamadı. Son galibiyetini 15. haftada İstanbulspor'u 4-3 yenerek elde eden, son 5 maçta gol dahi atamayan Akigo; Balıkesirspor, Boluspor ve Adanaspor'la berabere kalırken, Keçiörengücü ve Bursaspor'a kaybetti. Akhisarspor, bu sezon evinde de ilk kez mağlubiyetle tanıştı. Yeşil-siyahlıları yıkan golü ise eski yıldızı Seleznyov kaydetti.



'YENİLGİYİ HAK ETMEDİK'

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Son haftalarda gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Bunun stresini yaşıyoruz. Sahamızdaki ilk yenilgiyi aldık. Maçta mağlup olmayı hak etmemiştik. Rakibin zaten tek pozisyonu var ve gol oldu. Maçın ikinci yarısında, gol yedikten sonraki bölümde çok baskı yaptık. 29-30 ortamız var ama bir türlü o topu içeriye sokamadık. Topu içeriye sokamadığımızda bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Lig uzun bir maraton ve bizim galibiyete çok ihtiyacımız var. Daha fazla çalışacağız, yaptığımız hataları daha fazla irdeleyeceğiz ve bu üzüntülü durumdan bir an önce çıkacağız" dedi.

KENAN MOLLA