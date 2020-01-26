Altay, Boğa’yı geçti

İzmir ekibi Bornova Stadı’nda ev sahibi olarak çıktığı ilk mücadelede üç puanın sahibi olmasını bildi

TFF 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Altay dün Bornova Stadı'nda konuk ettiği İstanbulspor'u Yılmaz'ın attığı golle 1-0 yendi, üç puanı sahibi oldu. Maçın 7. dakikasında sağ kanattan Erhan'ın ortasında altı pasın içinde topla buluşan Yılmaz plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 33'te Putsila'nın ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Kappel'in ortasında Paixao'nun kafa şutunda kaleci Alperen iki hamlede topa sahip oldu. 36'da Zafer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Diouf'un röveşatasında top kaleci Cihan da kaldı.



BAŞKA GOL OLMADI

58'de Marco Paixao'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 70'de Paixao'nun pasıyla sağdan ceza sahasına sokulan Kappel'in cılız vuruşunda top kalecide kaldı. 85'te Cajic hızla ceza sahası girdi. Cihan kalesini terk edip açısını daralttı. Cajic'in şutunda Cihan topu kornere çeldi. Altay, İstanbulspor'u 1-0 geçerek iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.



PAİXAO KAPTAN ÇIKTI

Altay'da stoper Gençer sakatlanıp sezonu kapattığı, İbrahim Öztürk ve Hüsamettin Yener de kart cezalısı olduğu için dün sahaya kaptan olarak Portekizli forvet Marco Paixao çıktı. Giresunspor maçında kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan stoper İbrahim Öztürk'ün de bu maçla birlikte cezası doldu.



TANDOĞAN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan geçen hafta Ümraniyespor önünde sahaya sürdüğü ilk 11'den üç değişiklik yaptı. Cezası biten Paixao ve Özgür ile Alhassan'ı sahaya sürdü. Cezalı Hüsamettin kadroya giremezken, Doğa ve Leandrinho yedek soyundu.



BORNOVA'DA İLK RANDEVU

TFF 1. Lig'de ilk yarı iç saha maçlarını İzmir Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nda oynayan Altay dün ilk kez ev sahibi olarak Bornova Stadı'nda İstanbulspor karşılaşmasına çıktı. Göztepe'nin kendi stadına geçmesinin ardından siyah-beyazlılar ligin geri kalan bölümünde iç saha maçları Bornova Stadı'nda oynayacak. İstanbulspor randevusunda tribünlere gelen Altaylı taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarını büyük bir coşkuyla destekledi. İstanbul'dan gelen 4 sarı-siyahlı taraftarda Bornova Stadı'ndaki yeri aldı. Toplam 1.432 futbolsever maçı takip etti. Maç öncesi geçtiğimiz gün Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşu yapıldı.



ŞENOL GÜNEŞ MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş dün Bornova Stadı'na gelerek Altay-İstanbulspor karşılaşmasını tribünden canlı olarak takip etti. Güneş, karşılaşmayı vatani görevini yeni tamamlayan Altay Başkanı Özgür Ekmecioğlu ile birlikte izledi. Güneş'in siyah-beyazlı ekibin alt yapısında olup Ay yıldızlı formayı giyen oyuncular hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Güneş ilk yarıyı izledikten sonra stadyumdan ayrıldı.



Görkem TÜRKYILMAZ

Bornova'da yeni sayfa

G elecek sezon iç saha maçlarını Alsancak Stadı'nda oynayacak olan Altay, mazisinde büyük önem taşıyan tarihi stada 'Süper Lig' apoletini takarak çıkma planlarıyla sezona başladı. Sezona iyi başlayan ancak sonra bocalayan siyah-beyazlılar Play-Off hattına girmek için yoğun çaba harcıyor. Bornova Stadı'nda yeni bir sayfa açmak isteyen Altay maçın başında bulduğu golle İstanbulspor önünde avantajı ele geçirdi. Ancak daha sonra final paslarında hatalar yüzünden üç puanı garantileyecek skoru üretemedi. Kalesini iyi savunan siyah-beyazlılar, üç puanı almasını bildi.

KAPPEL KAYIP

Ligin ilk yarısında sakatlanana kadar takımın ofans yükünü sırtlayan Kappel'deki tutukluk Altay'ın hücum hattındaki en büyük sorunu olarak göze çarpıyor. O rahat adam geçen, adrese teslim paslar atan Hollandalı'nın yerinde başkası var sanki. Altay kanatlara kaliteli isimler takviye yaparsa hedeflerine ulaşması çok uzak değil. Türkiye kariyerinde orta sahada izlemeye alıştığımız Putsila ise kanatlara hapsedildi. Eğer iyi bir kanat oyuncusu alınırsa, Ali Tandoğan'ın orta saha oyun kurgusunda hem mücadele eden hem de iyi pas yapabilen Putsila daha faydalı olur.

CENK SINIFI GEÇTİ

Gençer'in talihsiz olarak sezonu kapatması, İbrahim Öztürk'ün iki maç ceza alması, transfer borsasındaki yüksek piyasa Cenk Kaçar'a yaradı. 19 yaşındaki Altaylı delikanlı son iki maçta sanki kırk yıldır bu formayı terletiyor gibi oynuyor. Fiziği ile Juventus'taki Melih Demiral'a benzeyen Cenk'e bundan sonraki maçlarda da şans verilmeli. Tecrübe oturarak değil oynayarak kazanılır. Türk futboluna sayısız yıldızlar kazandıran Altay'ın yeni starı da Cenk Kaçar olacak gibi. Yeter ki güvenilsin.