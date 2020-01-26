Altınordu’da ‘Güneş’li gün

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Altınordu Futbol Akademisi’ni ziyaret etti ve gençlere öğütlerde bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Güneş'i burada eğitim gören çocuklar karşılarken her çocuğun elini tek tek sıkarak onlarla tanışan tecrübeli teknik adam daha sonra Elit U19 Ligi'nde Altınordu ile Bursaspor arasında oynanan ve 3-3 biten karşılaşmayı izledi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun da izlediği maç sonrası her iki ekibin de soyunma odalarını ziyaret eden Güneş, gençlere "Ronaldo'yu ve Messi'yi örnek alın ama onlar gibi olmaya çalışmayın. Kendiniz olun, özgür olun" dedi. Güneş, tesisteki Ayaktakiler-Oturanlar Fotoğraf Sergisi'ni gezdi, futbolculuk dönemine ait fotoğrafları görünce duygulu anlar yaşadı. Seyit Mehmet Özkan, Milli Takım Teknik Direktörü Güneş'e 2002 Dünya Kupası'nın sembol fotoğraflarından biri haline gelen enstantanenin özel yapılmış karikatürünü hediye ederken Güneş de Özkan'a imzalı milli takım forması hediye etti.



KARAGÜMRÜK MESAİSİ SÜRÜYOR

ALTINORDU yarın deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde Hatayspor maç analizi yapan kırmızı-lacivertliler yaptığı taktik idmanı sonrası kendi tesislerinde kampa girdi. Yarın, Vefa Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın yönetecek. İzmir ekibinde kritik maç öncesi eksik bulunmuyor.