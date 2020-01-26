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Arkasspor’a freni

Arkasspor’a Fenerbahçe freni
Giriş Tarihi: 26.1.2020

’deki nefes kesen maçta Arkasspor lider F.Bahçe’ye diş geçiremedi. Son altı maçını kazanan İzmir temsilcisi rakibine tie-break sette teslim oldu

AXA Sigorta Efeler Voleybol Ligi'nde dün Arkasspor, Fenerbahçe HDI Sigorta'ya tie break sette mağlup oldu: 2-3. Başa baş, dişe diş bir mücadelenin sergilendiği maçta Arkas maça kötü başladı. Fenerbahçe önünde ilk seti 25-23 kaybeden Arkas ikinci sette gerek savunmada, gerekse hücumda nefis bir oyun sergiledi ve 27-25'lik skorla setleri eşitledi: 1-1. Üçüncü sette her iki ekipte birbirlerine üstünlük kurmakta zorlansa da Arkas 31-29'luk üstünlükle deplasmanda durumu 2-1 yapmayı başardı. Dördüncü sette Fenerbahçe hücumda daha etkili bir oyun sergileyince 25-22'lik skorla durumu yeniden eşitledi: 2-2. Tie break sette daha az hata yapan Fenerbahçe seti 15-11 maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

ALTI MAÇ SONRA YENİLDİ
ALTI maç sonra mağlup olan Arkasspor bu yenilgiyle zirveye yaklaşma şansını kullanamazken, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında ise İstanbul BŞB evinde Sorgun Belediyespor'u 3-1, Galatasaray ise Tokat'ta Plevnespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Şampiyon adaylarından Halkbank ise önceki gün Bursa BŞB'yi 3-1 mağlup etmişti.

LİDERE DİŞ GEÇİREMEDİ
Son 6 maçını kazanan ve son 4 deplasman maçını da 3-0'lık skorlarla kazanarak zirveyi sarsan Arkas, lider Fenerbahçe karşısında iyi mücadele vermesine rağmen sonunu getiremedi. Fenerbahçe ise galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Ligde son mağlubiyetini 6 Kasım 2019'da Galatasaray'a 3-0 yenilerek alan Kanaryalar zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Arkas 1 Şubat'ta evinde İstanbul BŞB'yi ağırlayacak. Fenerbahçe ise 2 Şubat'ta G.Saray'ın konuğu olacak.

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