Fenerbahçe tutulamıyor

Son üç karşılaşmasında 9 puan çıkaran sarı-lacivertliler, evinde Medipol Başakşehir’i 72. dakikada Kruse ve 86’da Muriç’in golleriyle mağlup edip 4’te 4 yaptı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. 7. dakikada Isla'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Vedat, savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Kruse kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve topu auta gönderdi. 9'da Gustavo'nun pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girip Clichy'den sıyrılıp sol ayağıyla sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 18'de Vedat'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Garry Rodrigues düzeltip çok sert vurdu ancak kaleci Mert bu pozisyonda gole izin vermedi. 22'de Dirar'ın göğsüyle kaleci Altay'a indirmek istediği top kısa kaldı. Bu pozisyonda araya giren Visca şutunu çekti ancak Altay topu kornere gönderdi.



GOLLER PEŞ PEŞE

72'de Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Kruse 3 rakibinin arasından sıyrılıp ceza sahasına girdi ve yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi: 1-0. 86'da Kruse'nin pasında sağ kanattan hareketlenen Rodrigues ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Vedat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. Karşılaşma 2-0 F.Bahçe üstünlüğüyle sona erdi.



BURUK'TAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Süper Lig'de 19. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Btc- Turk Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliği zorunlu olarak yaptı. Buruk, BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan ve cezalı duruma düşen Demba Ba'nın yerine Mehmet Topal'a ilk 11'de şans verdi.



YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta Gaziantep FK karşısında 2-0 kazandıkları lig maçının ilk 11'inden tek ismi değiştirdi. Ersun Yanal, kaptan Emre Belözoğlu'nu yedek kulübesinde oturturken, bu ismin yerine Garry Rodrigues'i ilk 11'de sahaya sürdü. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Vedat Muriç takıma döndü.



ELAZIĞ VE MALATYA UNUTULMADI

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybedenler anıldı. Karşılaşma öncesi hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken, takımlar sahaya kollarındaki siyah bantla çıktı. Fenerbahçeli futbolcular ısınmada "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı siyah tişörtle yer aldı. Fenerbahçe "Geçmiş olsun Türkiye, dualarımız sizinle", Medipol Başakşehir ise "Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" pankartıyla sahaya çıktı. Deprem nedeniyle karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden müzik yayını yapılmadı. Taraftarlar da "Elazığ üşüme, Fenerbahçe sizinle" tezahüratında bulundu.



TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Fenerbahçe taraftarı, Başakşehir mücadelesinde tribünleri doldurdu. Sarı-lacivertliler takımlarına büyük destek verirken depremzedeleri de unutmadılar. Medipol Başakşehir'i deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı zorlu maçta taraftarları yalnız bırakmadı. Ülker Stadı'ndaki mücadelede, 500'ün üzerinde Medipol Başakşehirli taraftar, kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.



Gürcan BİLGİÇ

Şampiyon gibi oynadı

Maçın final olduğunu ilk 45'in her saniyesinde hissettirdi Fenerbahçe. Sezonun en derli-toplu takımı; Başakşehir'in çaresiz kaldığı, geriye koşmak dışında maça katılamadığı bir süreç yaşanıyordu. Gustavo'nun önüne Ozan'ı, çevresine Tolga ile Kruse'yi yerleştirdi Ersun Yanal. Nefes aldırmadan baskı yaptılar ve rakip orta sahayı sadece topun peşinden koşar hale getirdiler. İyi çalışılan hücum planlarında, beklerin arkasına top atmak vardı. Rodrigues ile de Başakşehir sol kanadını adeta çökerttiler. Elbette ama ekleyeceğiz bunlara; çünkü gol gelmedi bir türlü. Şut var, pozisyonlar peş peşe ama ağlar bir türlü meşin yuvarlak ile hasret gideremedi. Bir hafta önce Gaziantep'te geri viteste oynayanlar, bu kez Kadıköy'ü "rüzgarlı hava sahası" haline getirdiler. Haftayı çok doğru, iyi ve hırsla yaşadıklarını gösterdiler. Devre, beraberinde dengeyi de getirdi. Başakşehir baskıyı çabuk kırmaya ve topu öne taşımaya başlayınca, Fenerbahçe'nin sahadaki boyu da uzadı. Bu rağmen Kruse ve Gustavo sürekli ters kanada pas kullanıp, Rodrigues'in yüzü dönük şekilde ceza alanına soktular, pozisyon buldular.



YÜKÜ RAKİPLERİNE BIRAKTI

Ferdi hamlesi, tıkanan atak oyununda, farklılık yaratmak için şarttı. Yanal cesaretlenen rakibini, tedirgin etti. 72'de merkezi çok adamla kapatan Okan Hoca'nın siperini, Kruse'nin akıl ve teknik ile bezediği gol yıktı. İlk yarıdaki fırtına da dalgalara duvarı aşırtamadılar ve zemini kaygan yaptılar. Hak edilmiş bir gol, tabelaya "F.Bahçe galip" yazısını koydu. Bundan sonrasında değişen roller ve riskler vardı. Başakşehir beraberliği kovalıyor ama top kayıplarının getirdiği sürpriz ataklar dışında, set hücumunu etkili yapamıyordu. Öne doğru geldikçe, bu kez F.Bahçe'nin hızlı oyuncularına ortam oluştu ve Muriç tabelayı 2'ledi. Final gibi başlayan maçta, "şampiyon" gibi oynayan bir takım izledik. Arkasında "tereddüt" bırakmayan bir maç kazanarak, yükü rakiplerine bıraktılar.