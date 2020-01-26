Galatasaray’da gözler Terim’de

Galatasaray'da Arda Turan için yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan soğuk savaşın yankıları sürüyor. Arda Turan geriliminin ardından görevinin başında olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, bugünkü Konya maçı sonrası süreci yorumlayacak.

Galatasaray'da Arda Turan için yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan soğuk savaşın yankıları sürüyor. Önceki gün başkan Mustafa Cengiz'in tecrübeli çalıştırıcıya yönelik açıklamalarının ardından Terim'in bugün Konyaspor maçının ardından konuyla ilgili konuşup konuşmayacağı merak ediliyor. Cengiz'in sert ifadeleri sonrasında "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir halim var. Sadece Galatasaray" şeklinde kısa bir tweet atan Terim'in maçın ardından gerçekleşecek basın toplantısında konuyla ilgili bir yorumda bulunması bekleniyor. Taraftarlar da sürekli sosyal medyadan paylaşımda bulunuyorlar. Terim'e destek veren paylaşımların fazlalığı dikkat çekerken yönetimin de istifaya davet edildiği gözlendi.



TERİM'İN SÖZLERİ PAYLAŞILMADI

TERİM'İN Mustafa Cengiz'in sözlerine yönelik 19.05'te "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece Galatasaray" tweetinin kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılmaması dikkat çekti. Taraftarlar da bu durum üzerine Twitter üzerinde yaşanan bu duruma büyük tepki gösterdi.



LYANCO İÇİN BİR RAKİP DAHA

Galatasaray'ın savunmaya takviye için düşündüğü Lyanco için Wolfsburg'un ardından bir rakip daha çıktı. Torino forması giyen oyuncuyu Bologna'nın da istediği öne ürüldü. Torino'nun SPAL'dan Bonifazi'yi transfer etmesinden sonra oyuncuyla ilgili görüşmelerin sıklaştırıldığı belirtildi. 22 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili elini çabuk tutmaya çalışan G.Saray bu transferi bugün sonlandırmak istiyor.



KONYA İLE KARŞILAŞIYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım bu maçtan da kayıpla ayrılmak istemiyor. Aslan'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone forma giyemeyecek.



3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayseri maçında görev alamayacak.