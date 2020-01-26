Horoz telafi sınavında

Süper Lig’in ikinci yarısına Galatasaray yenilgisiyle başlayan yeşil-siyahlılar alt sıraları yakından ilgilendiren maçta saat 13.30’da galibiyet peşinde. Maçın hakemi Halil Umut Meler

Ziraat Türkye Kupası son 16 turunda Trabzonspor'a penaltılarla elenen Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde saat 13.30'da Antalyaspor'u konuk edecek. Ligin ikinci yarısına 2-1'lik Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan ve kupada Trabzonspor'a elenen Horozlar, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor önünde yaralarını sarmak istiyor. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçın hakemi Halil Umut Meler. Karşılaşma beINSports 1 kanalından ekranlara gelecek. Maçın bilet fiyatları VIP ve loca önü: 50 TL, D ve B üst 40, A-E üst ve alt 30 TL, maraton 20 TL, kale arkası ve misafir tribün 10 TL. Denizlispor, Antalyaspor'la 81. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 80 maçın 27'sini Denizli, 32'sini Antalya kazandı, 21 maç berabere bitti. Horozlar, rakibine evinde üstün. Yeşil-siyahlılar, iç sahada rakibiyle oynadığı 39 maçtan 22'sini kazandı, 12 maç berabere bitti, 5 maçı da Antalya galip tamamladı.



EVDE ÜSTÜN

Teknik direktör Mehmet Özdilek, "Lig ve kupada 8 günde 3 zorlu maç oynadık. Bu maçlar bizi yordu. Önemli eksiklerimize rağmen Antalyaspor maçını kazanıp, Göztepe maçı öncesi moral bulmak istiyoruz" dedi.



SAPUNARU VEDA ETTİ

Denizlispor'da bir süre önce kriz yaratan Cristian Sapunaru'nun sözleşmesi feshedildi. Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Sapunaru, Denizlispor'un Antalya kampı sonrası kadro dışı bırakıldı.



DENİZLİSPOR'DA 4 FUTBOLCU YOK

Denizli'de, Antalya maçı öncesi 4 oyuncu yok. Sol ayak üst adalesinde yırtık olan kaleci Tolgahan Acar, kart cezalısı Muhammet Özkal, Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkan, arka adalesinde yırtık oluşan stoper Mustafa Yumlu ve son idmanda sakatlanan Hadi Sacko kadroda yer almayacak. Defansın göbeğinde Oğuz Yılmaz ve Isaac Sackey stoper olarak görev yapacak. Tedavisi süren sol bek Zakarya Bergdich'in durumu maç saati belli olacak. Kart cezası biten Madou Barrow ile hastalığı geçen Aissati forma giyebilecek. Sakat ve cezalılar nedeniyle kadroda sıkıntılar yaşayan Yukatel Denizlispor'da 4 isim de ceza sınırında bulunuyor. Horoz'da, Zeki Yavru, İsmail Aissati, Modou Barrow ve Radoslaw Murawski sarı kart sınırında bulunan isimler. Bu isimler Antalya maçında kart görmeleri halinde Göztepe karşılaşmasında görev alamayacaklar.



DEPREMZEDELERİ UNUTMADI

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Antalyaspor maçında deplasman tribünü gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını söyledi. Antalyaspor taraftarlarının kendileri için ayrılan 941 kişilik biletlerin tamamını satın aldıkları belirlenirken, 9 bin 410 TL'nin depremzedelere bağışlanacağı belirtildi. Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içinde olduklarını belirten başkan Çetin, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk olarak Antalya maçında deplasman tribününden elde edeceğimiz geliri bağışlayacağız. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

BEN YOUSSEF TAMAM

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'da forma giyen Tunuslu stoper Syam Ben Youssef ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını sürdüren Horoz, Kasımpaşa'dan ikinci transferini yaptı. Önceki gün lacivert-beyazlı ekipten sol bek Özgür Çek'i kadrosuna katan Denizlispor, 31 yaşındaki Ben Youssef'in işini bitirdi. 31 yaşındaki oyuncu, dün akşam saatlerinde tesislere gelerek yeşil-siyahlı renklere katıldı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Burak Özsaraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde tecrübeli futbolcu resmi sözleşmeye imza attı.

CAEN'DEN GELDİ

Yeşil-siyahlılar, bu takviyeyle devre arası dönemde 4. transferini yapmış oldu. Denizlispor, Bodrum Belediyespor'dan Muhammet Özkal, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ve Kasımpaşa'dan Özgür Çek'i kadrosuna katmıştı. Fransız ekibi Caen'den 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'ya gelen Ben Youssef, ilk sezonunda 28 karşılaşmada oynadı, 1 gol attı. 2018-2019'da 38 maçta 3 gol atan 31 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezonun ilk devresinde 16 maçta oynadı, 1 gol kaydetti. Ben Youssef, Tunus Milli Takım formasını da 33 kez terletti, 1 gol kaydetti.

SEBAHATTİN ALP