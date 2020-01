Kaf-Kaf ayağa kalktı

Karşıyaka’da takviye yapılması için muvafakatname vermeye yanaşmayan alacaklılara taraftarlar mesaj yolladı

Dört sezondur transfer tahtası kapalı olan KSK'de yönetim muvafakatname alarak devre arasında takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. 108 yıllık kulübün transfer yapması için kendilerine ödeme yapılmadan imza atmayacakları iddia edilen Sait Karafırtınalar, Emre Toraman, Tonia Tisdell, Behram Zülaloğlu, Özgür Volkan Yıldırım, Mustafa Sabri Odabaşı, Şahin Şekerci, Ercan Yıldız, İbrahim Yıldız, Osman Fırat, Halim Okta ve ekibine yönelik olarak taraftarlar 'Sesleniyoruz' başlığıyla bir açıklama yayınladı.



ACI ÇEKTİRMEYİN

Açıklama şöyle: "100 dosyanın sahipleri bugüne kadar alamadıkları emeklerinin karşılığı için koskoca 108 yıllık kulübün ve yapılan fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayan KSK taraftarının daha fazla acı çekmemesi için sadece bu döneme mahsus muvaffakatlarını verip, transferin önünü açarak hem şampiyonluk yolunun açılmasına hem de bir üst ligin maddi imkanları sayesinde emeklerinin karşılığını bir an önce alabilme imkanlarını yarattılar.



GÖNÜLLERİ FETHEDİN

Siz de bu fedakârlığı yaparak hem bugüne kadar ettiğiniz sabrın kıymetini artırın hem de zamanında birlikte Kaf-Kaf çektiğiniz, mutlu olmaları için canınızı dişinize taktığınız bu büyük taraftarın gönlünü bir kez daha fethedin. Unutmayın, Karşıyakalı olmak ayrıcalıktır, çile çekmektir. O çileleri çekerek o ayrıcalığa sahip oldunuz. Açın bu kulübün önünü ve zaten gönlünde olduğunuz taraftarın gönlündeki yerinizi daha da büyütün. Biz size, siz bize her zaman lazımız."



BİZİ ÜZMEYİN

KARŞIYAKA'NIN her zaman yanında olan yeşil-kırmızılı taraftarlar geçmiş yıllarda acıları ve mutlulukları birlikte yaşadıkları teknik heyet ve futbolculardan 108 yıllık kulübü daha kötü günlerin görmemesi için muvafakatname imzalarını vermesi bekliyor. Yeşil-kırmızılılar, "Işığı gördük. Bizi üzmeyin ve koca çınara destek olun. Alacağınız baki. Kulüp yaşasın ve hakkınızı alın" mesajını verdi.



İSTANBUL'A ÇIKARTMA

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, Kulüp Genel Sekreteri Mehmet Yaya ve Sportif Direktör Atilla Güneş'in yarın İstanbul'a giderek transferin önünün açılması için imza vermeyen kişiler ve onların avukatlarıyla görüşme yapacağı bildirildi. Yaklaşık 100 kişiden olur alan yeşil-kırmızılı kulüp, kendilerine ödeme yapılmadan muvafakatname vermeyen eski teknik direktör ve futbolcularla birebir konuşacağı öğrenildi. Anlaşma sağlanan bazı isimlerin avukatlarından da imzaların alınması bekleniyor.