Menemen lidere konuk

Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda saat 14.00’te zirvede yer alan Hatayspor’la karşılaşacak. Maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Kritik karşılaşmayı beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayınlayacak.

TFF 1. Lig'de Altınordu ve Giresunspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda lider Hatayspor'un karşısına çıkacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Kritik karşılaşmayı beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayınlayacak. Sarılacivertlilerde, cezaları sona eren orta saha Tayfun Aydoğa ve stoper Ercan Coşkun görev verilmesi halinde bu zorlu karşılaşmada forma giyebilecek. Sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan karşılaşmada Hatayspor, 4-0'lık farklı bir galibiyete imza atmıştı.



LALECİ UMUT DOLU

Ekol Göz Menemen Teknik direktörü Cenk Laleci, Hatay'a saygı duyduklarını ancak iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Laleci, "Son 2 maçımızı maalesef kaybettik. Ancak toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Hatayspor'un gücü belli, liderler. Biz de kaliteli bir ekibiz. Gerekeni sahada yapacağız" dedi.