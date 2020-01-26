  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Menemen lidere konuk

Menemen lidere konuk

Menemen lidere konuk
Giriş Tarihi: 26.1.2020

, bugün deplasmanda saat 14.00’te zirvede yer alan ’la karşılaşacak. Maçı yönetecek. Kritik karşılaşmayı beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayınlayacak.

TFF 1. Lig'de Altınordu ve Giresunspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda lider Hatayspor'un karşısına çıkacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Kritik karşılaşmayı beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayınlayacak. Sarılacivertlilerde, cezaları sona eren orta saha Tayfun Aydoğa ve stoper Ercan Coşkun görev verilmesi halinde bu zorlu karşılaşmada forma giyebilecek. Sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan karşılaşmada Hatayspor, 4-0'lık farklı bir galibiyete imza atmıştı.

LALECİ UMUT DOLU
Ekol Göz Menemen Teknik direktörü Cenk Laleci, Hatay'a saygı duyduklarını ancak iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Laleci, "Son 2 maçımızı maalesef kaybettik. Ancak toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Hatayspor'un gücü belli, liderler. Biz de kaliteli bir ekibiz. Gerekeni sahada yapacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen lidere konuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN