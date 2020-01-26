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Pınar Karşıyaka’nın rakibi Büyükçekmece

Pınar Karşıyaka’nın rakibi Büyükçekmece
Giriş Tarihi: 26.1.2020

Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 13 galibiyetle lider A.Efes'in ardından ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, All-Star arasından sonra bugün Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 13 galibiyetle lider A.Efes'in ardından ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, All-Star arasından sonra bugün Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Semih Erden İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta ZZ Leiden'i 36 sayı farkla yenerek çeyrek finale adını erken yazdıran Kaf-Kaf, ligde ikinci yarının ilk maçında Teksüt Bandırma'yı mağlup etmeyi başarmıştı. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.

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