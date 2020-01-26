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ve babasına 6222'den ceza geliyor

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

26.01.2020, 16:42

'nin yeni stadyumundaki ile oynanan açılış maçı öncesinde sahaya giren ünlü oyuncu ve babası Göztepe eski amigosu 'na 6222 sayılı spor kanundan ceza geleceği ifade edildi.

Göztepe, yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezindeki ilk maçında Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Göztepeli taraftarlar saatler öncesinde stadyumu doldururken, maçın başlamasına 15 dakika kala sahaya ünlü oyuncu Rıza Kocapoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu atladı.


Sahanın ortasına gelen ikili taraftarlara üçlü çektirdi. Yaklaşık 5 dakikada sahada kalan ikili tribünlere geri döndü. Ancak izinsiz bir şekilde sahaya atladığı belirtilen ikiliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'ndan işlem yapılacağı öğrenildi.

İHA

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