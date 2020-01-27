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golü unuttu

Akhisarspor golü unuttu

27.01.2020, 13:52

TFF 1. Lig'de son olarak evinde 'a tek golle mağlup olan son 5 maçta gol sevinci yaşamadı. Son olarak İstanbulspor'u 14. haftada 4-3 mağlup eden yeşil-siyahlılar , Boluspor, Keçiörengücü, ve Bursaspor maçlarını hem kazanamadı, hem de rakiplerine karşı gol sevinci yaşamadı.

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Bursaspor'a tek golle mağlup olan Akhisarspor son 5 maçta gol sevinci yaşamadı. Son olarak İstanbulspor'u 14. haftada 4-3 mağlup eden yeşil-siyahlılar Balıkesirspor, Boluspor, Keçiörengücü, Adanaspor ve Bursaspor maçlarını hem kazanamadı, hem de rakiplerine karşı gol sevinci yaşamadı. Balıkesirspor, Boluspor ve Adanaspor'la golsüz berabere kalan Ege ekibi, Keçiörengücü ve Bursaspor'a ise tek golle boyun eğdi. Bu periyotta sadece 2 puan alabilen Akhisarspor lider Hatayspor'un 12, ikinci sıradaki BŞB Erzurumspor'un 6 puan gerisine düştü. Play-Off potasının da sınırına gelen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, pazar günü İzmir'de oynayacaklarını Altınordu maçını kazanıp yeniden tırmanışa geçeceklerini söyledi.

DHA

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