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’da dönemi sona erdi

Akhisarspor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

27.01.2020, 14:21

1. Ligde mücadele eden ’da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Sezon başında takımı devralan Mehmet Altıparmak, yeşil – siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada; "Kamuoyuna Duyurulur; Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve Ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.. Şimdiye kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder Kendisine ve Ekibine gelecekti çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil – siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

DHA

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