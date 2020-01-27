Aslan rahat kazandı

Sarı kırmızılıları zaferi getiren golleri Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük kaydetti. Galatasaray, bu galibiyetle son üç maçında 9 puan almayı başardı.

Süper Lig'de iki maçta 6 puan alan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. 6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ömer Ali Şahiner'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hadziahmetovic'in şutunu kaleci Muslera köşeden çıkardı. 13'te ceza sahası yakın bir noktada topla buluşan Feghouli'nin yerden şutu kaleci Serkan'da kaldı. 26'da Emre'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın ortasında penaltı noktası gerisinden Falcao'nun şutu ağlarla buluştu: 0-1. 39'da sol kanattan Saracchi'nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Akbaba'nın şutu filelere gitti: 0-2.

ADEL SİGORTALADI

79'da Adem Büyük, pasını Mariano'ya gönderdi. Bu oyuncunun ortasında Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. 87'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Shengelia'nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi. Mücadele 3-0 sona erdi.

TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih, ligdeki son Denizlispor müsabakasına göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Terim, sağ bekte Mariano'ya görev verirken, cezalı Marcao'nun yerine de Ahmet Çalık'a şans verdi. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Yuto Nagatomo, Jimmy Durmaz, Henry Onyekuru, Florin Andone ve Christian Luyindama kadroda bulunmuyor.