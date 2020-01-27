Denizli’ye soğuk duş

Süper Lig’in ikinci yarısına Galatasaray yenilgisiyle başlayan Horoz sahasında Antalyaspor’a farklı mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşattı. Maç sonrası tribünler Mehmet Özdilek’i istifaya davet etti.

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, evinde düşme hattındaki Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu, hayal kırıklığı yaşattı. 4. dakikada Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda, Oğuz iyi yükselip kafayı vurdu, top kaleci Boffin'de kaldı. 16'da Sinan Gümüş'ün arapasında ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunu kaleci Stackhowiak kurtardı.

JAHOVİC PERDEYİ AÇTI

26'da Makairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1. 41'de Fredy'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Mukairu'nun yerden sert şutunda fark ikiye çıktı: 0-2. 45'te Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda Oğuz'un kafa vuruşunu yaptı, Boffin topu güçlükle kornere çeldi. 57'de Yekta'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Gustavo Blanco topu ağlara gönderdi: 0-3. 70'te Bünyamin'in pasında Kudriashow'un sert şutunu Stackhowiak güçlükle kornere çeldi. 90+1. dakikada Sedat'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Oğuz'un yaptığı kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti, Denizlispor 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Mehmet Özdilek'e tepki gösteren taraftarlar, istifa tezahüratlar yaptı.

EVİNDE KAYIP

Denizlispor, iç sahadaki 9. maçında 6. yenilgisini aldı. Konya, Kasımpaşa, F.Bahçe, Sivas, Alanya ve Antalya'ya kaybeden Horoz, evinde rakiplerine 20 puan kaptırdı.

SEBAHATTİN ALP