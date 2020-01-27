Karşıyaka'nın kârlı haftası

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 20'nci haftayı bay geçiren Karşıyaka, Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftayı maç oynamadan kârlı kapattı.

Yeşil-kırmızılı takımın ilk 5'le arasındaki puan farkı 1'den 2'ye yükseldi. Esenler Erokspor-Turgutluspor maçının 1-1'lik skorla sona ermesi, Belediye Derincespor ve Fethiyespor'un rakiplerine mağlup olması, 1 maç eksiği olan Kaf-Kaf'ın yarışta geride kalmamasını sağladı. Sportif direktör Atilla Güneş, "Sonuçlar istediğimiz oldu. Bay geçirdiğimiz haftada rakiplerin puan kaybetmesi bize avantaj sağladı" diye konuştu.

PAZAR GÜNÜ RAKİP ERBAASPOR

Karşıyaka, pazar günü evinde Erbaaspor'la karşılaşacak.

DHA