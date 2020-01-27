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'nın kârlı haftası

Karşıyaka'nın kârlı haftası

27.01.2020, 13:46 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020,14:22

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 20'nci haftayı bay geçiren , Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftayı maç oynamadan kârlı kapattı.

Yeşil-kırmızılı takımın ilk 5'le arasındaki puan farkı 1'den 2'ye yükseldi. Esenler Erokspor-Turgutluspor maçının 1-1'lik skorla sona ermesi, Belediye Derincespor ve Fethiyespor'un rakiplerine mağlup olması, 1 maç eksiği olan Kaf-Kaf'ın yarışta geride kalmamasını sağladı. Sportif direktör Atilla Güneş, "Sonuçlar istediğimiz oldu. Bay geçirdiğimiz haftada rakiplerin puan kaybetmesi bize avantaj sağladı" diye konuştu.

PAZAR GÜNÜ RAKİP ERBAASPOR

Karşıyaka, pazar günü evinde Erbaaspor'la karşılaşacak.

DHA

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