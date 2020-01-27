Kobe Bryant hayatını kaybetti

NBA’de yıllarca Lakers forması giyen ve herkesin hayran olduğu Kobe, geçirdi helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe Bryant, NBA'de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu olarak tarihe geçmişti.

ABD'de magazin basının en önemli kuruluşlarından biri olan TMZ'nin son dakika olarak geçtiği habere göre; Kobe Bryant, Kaliforniya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA tarihinin efsane isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant dün ABD'ye göre sabah saatlerinde Los Angeles Lakers maçının dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazada kurtulamadı. Kimliği henüz belli olmayan 4 yakınıyla maçtan dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı.

BEŞ ŞAMPİYONLUĞU VARDI

Verilen son bilgilere göre Kobe'nin eşi Vanessa helikopterde bulunmuyordu. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant'ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı. Kariyerinde 5 kez NBA şampiyonu olan (2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010) Kobe; 2009 ve 2010'da NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu seçilmişti. 2008 ve 2012'de Rüya Takım'la olimpiyat altın madalyası da kazanan Kobe Bryant, NBA'de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu olarak tarihe geçmişti.

NBA efsanesi ünlü basketbolcu Kobe Bryant nerede öldü? Helikopter nasıl düştü? Yanında kimler vardı?