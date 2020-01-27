KSK rakibine acımadı

Lige verilen aranın ardından Pınar Karşıyaka, rakilerinin kaybettiği haftada farkyı kazanarak puan farkını indirdi.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in kaybettiği haftada Pınar Karşıyaka hata yapmadı. Deplasmanda ligin zayıf ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk olan İzmir ekibi, baştan sona oyunu kontrol ettiği maçta deplasmanda 43 sayı farkla 56-99 ile kazandı. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Karşıyaka, dışarıda 6-2 toplamda 14-3 olurken son 7 maçını kaybeden Büyükçekmece ise içeride 2-6 toplamda 3-14'e geriledi. Gelecek hafta koç Ufuk Sarıca ve öğrencileri, Bursaspor'u ağırlarken koç Serhat Şehit ve öğrencileri ise OGM Ormanspor'a konuk olacak.

FARKIN KORUMASINI BİLDİ

Mücadeleye iyi başlayan yeşil-kırmızılılar, ilk periyodu 24-13 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen İzmir temsilcisi devreye 52-29 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı giderek açan Kaf-Kaf, final periyoduna 73-42'lük avantaj ile girdi. Son çeyrekte hata yapmayan Karşıyaka Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 43 sayı farkla 99-56 mağlup etmeyi başard

HERKES SAYI ATTI

Oynayan 11 oyuncunun da skora katkı verdiği Karşıyaka'da Metecan Birsen 13 sayı, 5 ribaundla en skorer isim olurken Jordan Morgan 12 sayı, 12 ribaund, Amath M'Baye 12 sayı, 4 ribaund ve Tony Crocker 11 sayı, 5 ribaund, 5 asistle oynadı. Sadece 2 yabancıyla sahaya çıkan Büyükçekmece'de ise Robert Upshaw 14 sayı, 6 ribaundla çift hanelere çıkan tek isim olurken Yiğit Can Vardal 9 sayı, Jeremy Saffold 8 sayı ve Cengizhan Ivedi 8 sayı, 4 ribaund yaptı