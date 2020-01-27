Manisa FK fırsat tepti

2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren siyah-beyazlılar, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon önünde gollük pozisyonları harcadı, 2 puan geriye düştü.

2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Manisa FK. Samsunspor'un Başkent Akademi önünde 2-0 kazandığı haftada Hekimoğlu Trabzon deplasmanında 0-0 berabere kaldı, 2 puan geriye düştü. 2. dakikada Sertaç sol kanattan rakip ceza sahasına indi. Sertaç'ın ortasında Umut'tan önce araya giren Talha, tehlikeyi uzaklaştırdı. 16. dakikada Sertaç'ın kullandığı korner atışında defansın uzaklaştırmak istediği top Emir'in önüne düştü. Emir'in şutunda top üstten auta çıktı. 29. dakikada gelişen Hekimoğlu Trabzon atağında Bahadır, Manisa FK defansından sıyrıldı. Kaleci Ömer'le karşı karşıya kalan Bahadır'ın şutunda top yandan auta çıktı. 43. dakikada Hakan Yavuz'un ceza sahası dışından vuruşunda ağlara doğru giden meşin yuvarlağı Erhan Kara son anda çıkardı ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

SERTAÇ MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI

55. dakikada Umut'un pasında Nizamettin topla buluştu, vuruşunda top üstten auta çıktı. 69'da Serdar, Nizamettin'in pasını Onur Kolay'a verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onur'un müsait pozisyonda vuruşu üstten auta çıktı. 80'de Manisa FK net bir gol pozisyonunu daha değerlendirmedi. Bu dakikada Onur Kolay'ın sağ kanattan pasında Sertaç, kaleci Batuhan'la karşı karşıya kaldı. Sertaç'ın vuruşunda top üstten auta çıktı ve maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

CÜNEYT HASÇELİK