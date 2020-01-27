Menemen kayıplarda

Ekol Göz Menemenspor, lider Hatay karşısında iyi oynamasına rağmen penaltıdan Mesut ve Diop gollerine engel olamadı, evine puansız döndü. Maç 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalma savaşı veren Ekol Göz Menemenspor dün deplasmanda lider Hatayspor'a Mesut Çaytemel'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenildi. İzmir ekibi ligdeki son üç maçında hanesine puan yazdıramadı. Maçın 10. dakikasında Tayfun'un soldan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Hüseyin Çolak'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 26'da Selim'in havadan pasıyla ceza sahasına sokulan Mirkan'dan önce araya giren Ercan topu kornere yolladı. 33'de Taşkın'ın uzun pasıyla buluşan Mehmet Boztepe topu Alberk'e çıkardı. Genç futbolcu ağır davranınca Hatayspor savunması istediği şutu çekme şansını vermedi. 49'da Caner Hüseyin'in soldan ortasında ceza alanı için Alberk'in Selim'e yaptığı harekete hakem penaltı dedi. 50'de Mesut Çaytemel atışı gole çevirdi: 1-0.

PENALTIYLA YIKILDI

53'TE Taşkın'ın uzaktan kullandığı frikik atışında kaleci Akın topu çeldi. Boşta kalan topu Mehmet Boztepe kaleye yolladı. Yusuf yatarak topu kornere çeldi. 58'de Taşkın'ın ortasında Trtovac topu indirdi. Ercan'ın kafasından sonuç çıkmadı. 62'de Popov'un ortasında Caner Hüseyin'in kafasında Selmani direk dibinde topun sahibi oldu. 82'de Mehmet Boztepe ceza alanı içinde Popov'un darbesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı es geçti. 90'da ceza sahasına giren Diop sert bir şutla topu ağlara yolladı: 2-0. Maç 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.