  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Akigo’da şok ayrılık

’da şok ayrılık

Akigo’da şok ayrılık
Giriş Tarihi: 28.1.2020

1. Lig’de sahasında ’a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Akhisarspor’da teknik direktör gönderildi.

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Akhisarspor'da, iç sahada alınan Bursaspor yenilgisi sonrası şok bir ayrılık yaşandı. Son 5 maçında 3 puanla tanışamayan, Bursaspor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve lider Hatayspor'un 12, ikinci sıradaki Erzurum BŞB'nin 6 puan gerisine düşen Akigo'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.

SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şimdiye kadarki emeklerinden dolayı Altıparmak'a teşekkür eder kendisine ve ekibine gelecekti çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil-siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son iki sezonda önce Erzurumspor BŞB ve ardından Gaziantep FK'yla 1. Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan 51 yaşındaki teknik adam, "Üçüncü şampiyonluğumu Akhisar'da yaşamak istiyordum. Ama olmadı. Akhisar'a başarılar diliyorum" dedi.

KENAN MOLLA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akigo’da şok ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN