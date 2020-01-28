Akigo’da şok ayrılık

TFF 1. Lig’de sahasında Bursaspor’a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Akhisarspor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak gönderildi.

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Akhisarspor'da, iç sahada alınan Bursaspor yenilgisi sonrası şok bir ayrılık yaşandı. Son 5 maçında 3 puanla tanışamayan, Bursaspor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve lider Hatayspor'un 12, ikinci sıradaki Erzurum BŞB'nin 6 puan gerisine düşen Akigo'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.

SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şimdiye kadarki emeklerinden dolayı Altıparmak'a teşekkür eder kendisine ve ekibine gelecekti çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil-siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son iki sezonda önce Erzurumspor BŞB ve ardından Gaziantep FK'yla 1. Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan 51 yaşındaki teknik adam, "Üçüncü şampiyonluğumu Akhisar'da yaşamak istiyordum. Ama olmadı. Akhisar'a başarılar diliyorum" dedi.

KENAN MOLLA