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Aydın hayata döndü

Aydın hayata döndü
Giriş Tarihi: 28.1.2020

Sultanlar Lig'inde son 3 maçı kaybeden Aydın’ın Sultanları, Beylikdüzü karşısında hata yapmadı ve galibiyet hasretini bitirdi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi, 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Aydın'ın Sultanları mücadeleye çok iyi başladı. İlk seti 25-10'luk skorla kazanan mavi-beyazlılar, ikinci sete ise adeta damga vurdu. Bu seti 25-4'lük skorla kazanan Aydın BŞB, üçüncü seti ise 25-12'lik skorla önde tamamlayarak maçı 3-0'lık skorla galip tamamladı, Play-Off yolunda iddiasını kanıtladı. Bu galibiyetle puanını 19'a çıkaran Aydın BŞB, üç haftalık mağlubiyet serisine de son verdi. Mavi-beyazlılar, 3 Şubat Pazartesi günü Nilüfer Belediyesi ile sahasında karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

MEHMET KAVAS

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