Beşiktaş’ta işlem tamam

Süper Lig'de ve kupada kötü gidişat üzerine teknik heyet ile vedalaşan siyah-beyazlılar, taraftarın uzun süredir takımın başına geçmesini istediği Sergen Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği sonuçları alamayan ve kupada da Erzurumspor yenilgisinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yönetim, aradığı teknik adamı buldu. Siyahbeyazlılarda Samet Aybaba, Tayfun Korkut ve Sergen Yalçın isimleri ön plana çıkarken, dün başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde toplanan yönetim, taraftarın da istediği Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi yönünde karar aldı. Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın ile görüşen yönetim, 47 yaşındaki teknik adama şartlarını sundu ve 1.5 yıllık teklifte bulundu. Yalçın'ın "Ben futbol yaşamımda rahmetli Süleyman Seba ağabeyin döneminde hiç bir zaman para konuşmadım. Beşiktaşlı para konuşmaz. Beşiktaş zor durumda. Herkes elini taşın altına sokmalı" dediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la sözleşme imzalayacağı açıklandı.



12 MİLYON TL ÖDENDİ

Öte yandan yönetim, yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın tazminat ücretini düşünüyor. Avcı'nın ilk yıllık alacağı olan 12 milyon TL ödendi. Diğer alacağı olan 24 milyon TL ise takside bağlanacağı ifade edildi.



4 BÜYÜKLERDE FORMA GİYDİ

Türk futboluna damga vuran Sergen Yalçın, dört büyüklerin formalarını giymiş iki futbolcudan ilkidir. Yalçın, futbolculuk döneminde Beşiktaş, İstanbulspor, Siirt Jetpa, Fenerbahçe, FK Sloga Jugomatrag, Trabzonspor, Galatasaray, Turanspor ve Eskişehirspor'da oynadı. Sergen Yalçın, Beşiktaş U15 ve A2 takımının yanı sıra Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve son olarak da Yeni Malatyaspor'da teknik adam olarak görev yaptı.