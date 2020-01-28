Marmaris’te yat şöleni yaşandı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC Kış Trofesi'nin ikinci ayağı bitti. İkinci ayakta yelkenciler rüzgarın da elverişli olmasını fırsat bilerek deniz üzerinde yelkenlerini ve ekip birliğini yarıştırdılar.

Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ikinci ayağında ilk gün ve ikinci ikişer start yapıldı 5'er sınıfta yarış oldu. Marmaris uluslararası yat kulübünün organize ettiği kış trofesinin 3. ayağı 15-16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek. İlk ayakta yapılan 5 farklı sınıfta yarışta; IRC 4'te Hollandalı ekip Clavella teknesi (Leo Kolfe), IRC 3'te Türk ekip Boomerang teknesi (Serdar Şahin), IRC 2'de Türk ekip Dawn-Sound of Sails teknesi (Alp Dilek), IRC 1'de Türk ekip Team Linea Rossa teknesi (Vedat Çalık), IRC 0 sınıfında Türk ekip Atlas teknesi (Mahmut Saral) birinci oldu. ADEM ÜLKER