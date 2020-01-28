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’te yat şöleni yaşandı

Marmaris’te yat şöleni yaşandı
Giriş Tarihi: 28.1.2020

Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC 'nin ikinci ayağı bitti. İkinci ayakta yelkenciler rüzgarın da elverişli olmasını fırsat bilerek deniz üzerinde yelkenlerini ve ekip birliğini yarıştırdılar.

Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ikinci ayağında ilk gün ve ikinci ikişer start yapıldı 5'er sınıfta yarış oldu. Marmaris uluslararası yat kulübünün organize ettiği kış trofesinin 3. ayağı 15-16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek. İlk ayakta yapılan 5 farklı sınıfta yarışta; IRC 4'te Hollandalı ekip Clavella teknesi (Leo Kolfe), IRC 3'te Türk ekip Boomerang teknesi (Serdar Şahin), IRC 2'de Türk ekip Dawn-Sound of Sails teknesi (Alp Dilek), IRC 1'de Türk ekip Team Linea Rossa teknesi (Vedat Çalık), IRC 0 sınıfında Türk ekip Atlas teknesi (Mahmut Saral) birinci oldu.

ADEM ÜLKER

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