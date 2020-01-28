Trabzon atakta

Karadeniz ekibi, Brezilya temsilcisi Cruzeiro’dan yıldız futbolcu Manoel Messias’ı kiralamak için harekete geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala defansı güçlendirmek için çok önemli bir hamle yaptı. Karadeniz temsilcisi Brezilya ekibi Cruzeiro'da forma giyen Manoel Messias'ı 1.5 yıllığına kiralamak için harekete geçti. Yönetimin Aralık ayında sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştığı, kulübüyle de görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun transferi bitirmek için yoğun bir çaba harcadığı öğrenildi. Eğer yönetim, istediği sonucu alamazsa listesindeki başka isimlere yöneleceği de açıklandı.

STURRİDGE'YE TALİP VAR

Bu arada Trabzonspor'un sakatlığı sebebiyle fazla faydalanamadığı yıldız ismi Daniel Sturridge'ye Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova kadrosuna katmak istiyor. Fırtına'da karar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakıldı.