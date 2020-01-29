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'da bombası!

Akhisarspor'da Yılmaz Vural bombası!

29.01.2020, 12:32

1'inci Lig'de son olarak 'a evinde 1-0 yenilen ve 'la yollarını ayıran , yeni çalıştırıcısını belirlemek için düğmeye bastı. Altıparmak'ın ayrılmasının ardından , ve gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı 'la da görüştüğü öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için düğmeye bastı. Altıparmak'ın ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak, Metin Diyadin ve Sait Karafırtınalar gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'la da görüştüğü öğrenildi.

Geçen sezon Akhisarspor'un kapısından dönen Vural'ın yeşil-siyahlılara gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi. Yönetimin 67 yaşındaki teknik adamı Akhisar'a davet ettiği ve görüşmelerin en kısa sürede resmiyet kazanacağı ifade edildi. Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırdı.

DHA

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