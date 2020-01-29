Derbi Kaf-Kaf’ın

Kadınlar Voleyvol 1. Lig'inde mücadele eden ezeli rakipler Karşıyaka ve Göztepe’nin karşılaşmasında, kazanan taraf yeşil-kırmızılılar oldu.

Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden ezeli rakipler Karşıyaka ve Göztepe dün Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılar, İzmir derbisinde Göztepe'ye set vermeden parkeden 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya Karşıyaka hızlı başladı. İlk iki teknik molayı önde giren yeşil-kırmızılılar derbinin ilk bölümünü 25-10 kazanarak 1-0 öne geçti. Yeşil-kırmızılılar ikinci yarıya fırtına gibi başladı ve 8-1'lik bir seri yakaladı. Aldığı mola sonrası Göztepe oyuna ortak olmak istedi.



RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Ancak Kaf-Kaf, taraftarının desteğiyle ikinci seti 25-18 kazandı ve 2-0'lık avantaj yakaladı. Üçüncü sette de Karşıyaka'nın üstünlüğü devam etti. Köşelerden bulduğu smaçlarla rakibinin gardını düşüren ev sahibi ilk teknik molaya 12-4 önde girdi.





1 SAAT 12 DAKİKA SÜRDÜ

Kaf-Kaf rakibine yaptığı iyi savunma ve smaçlarla üçüncü seti 25-13, İzmir derbisini de 1 saat 12 dakika süren maçın ardından 3-0 kazandı.



SALONDA TARİHİ MAÇ OYNANDI

Karşıyaka ve Göztepe arasında oynanan voleybol karşılaşması tarihe geçti. Ev sahibi Karşıyaka taraftarı yaklaşık 5 bin kişi tribünlere gelerek takımlarına destek verdi. Maç boyunca her iki kulüp taraftarı ateşli bir şekilde takımlarını ateşlemeye çalıştı. 250 kişilik yer ayrılan Göztepe taraftarı 20.00'de başlayacak maç için 18.00'de salona alındı. Tribünlerde münferit yapılan küfürlerin haricinde iki taraftarda sadece takımları aleyhine bağırdı. İzmir derbisinde 750 emniyet görevlisi ve 61 özel güvenlik görev yaptı. İzmir emniyeti salon dışı ve içinde aldığı önlemlerle kuş uçurtmadı. Alsancak'ta oynanan ilk maç Göztepe seyircisinin çıkardığı olaylar yüzünden 6 saat sürmüş ve Göztepe 2-0 geriden gelip maçı kazanmıştı.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ