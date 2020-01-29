Galatasaray atakta

Defansa takviye yapacak olan yönetim, Saint Etienne forması giyen Harold Moukoudi’yi transfer etmek için harekete geçti.

Transferde perdenin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yönetim, defansa takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekiplerinden Sassuola'da forma giyen Mert Müldür, yine İtalyan temsilcisi Roma'da oynayan Mert Çetin gibi futbolcularla ilgilenen sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Saint Etienne'de görev yapan Harold Moukoudi'yi de gündemine aldı. Kamerun asıllı Harold Moukoudi'yi ilk etapta bonservisiyle satmak isteyen Fransız yöneticilerin satın alma opsiyon tercihine de olumlu yaklaştığı kaydedildi. 1,91'lik futbolcunun piyasa değerinin 4 milyon Euro civarında olması da dikkat çekti. Harold Moukoudi, bu sezon 16 maçta oynadı.

MAİRANO TAKIMDA KALDI

Bu arada G.Saray'da yabancı sayısının fazlalığı nedeniyle gözden çıkarılan Mariano, takımda kaldı. Brezilyalı futbolcu, Konyaspor maçındaki performansıyla Fatih Terim'den olumlu not aldı.