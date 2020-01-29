Kartal, iş bitirdi

Beşiktaş yönetimi, dün prensipte anlaşma sağladığı genç teknik direktör Sergen Yalçın ile bugün Vodafone Park’ta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün bir kez daha görüşen Sergen Yalçın'ın bugün Vodafone Park'ta 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı açıklandı. Yalçın'ın ilk maçına da Çaykur Rizespor karşısında çıkacağı bildirildi. Murat Şahin ve Çağdaş Atan'ın da teknik kadroda yer alacağı, ayrıca yönetimin Şenol Fidan ve Gökhan Keskin'i de ekibe dahil etmeyi planladığı belirtildi. Bu arada Beşiktaş, deplasmanda Ç.Rize ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11 eksikle başladı. İdmana hasta olan Gökhan, Oğuzhan, 20'lik dişi çekilen N'Koudou, alt adalesinden sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri devam eden Dorukhan, Lens ve Ljajic katılmadı.

UMUT NAYİR ELAZIĞ'DA

Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler de antrenmanda yer almadı.