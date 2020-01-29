Metin Diyadin spor gündemini değerlendirdi

Metin Diyadin, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu Yeni Asır'a değerlendirdi. Diyadin, 'Üç büyükler üretmeye değil tüketmeye devam ederse Anadolu kulüpleri meydanı boş bırakmaz' açıklamasında bulundu.

1.Hocam Sivas aldı başını gidiyor. Başakşehir ve Trabzon takipte. F.Bahçe iyi gibi ama diğerleri bir var bir yok. Ligimizde neler oluyor?" "Futbolun gerçekleri var. Bunları görmezden gelemezsiniz. Bugüne kadar bu yapı sağlıksız olarak devam etti. Kulüpler hem ekonomik anlamda, hem de üretim anlamında iyi yönetilmiyor. Yönetilmeyince ortaya sağlıksız tablo çıkıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın durumları ortada. Hala bu ortamda şampiyonluk adına tüketmeye devam ediyorlar. Üretmiyorlar. Bu sadece onların değil, Türk futbolunun büyük bir sorunu. Eyvah eyvah diyorlar ama düzeni de sürdürüyorlar. Bu şartlarda devam ederlerse Anadolu takımları onlara meydanı boş bırakmaz. Bakın Sivasspor, Trabzonspor, Başakşehir... Tablo ortada. Belki Fenerbahçe zorlayabilir. Onların da zor maçları var."

ÜÇ BÜYÜKLERİN İŞİ ZOR

Günübirlik düşünmemiz lazım. Sivas buralara geldi ama ligin en çok yerli oyuncu oynatan takımı. Mütevazi bütçelerine göre davranıyorlar. Transferde hata yapmıyorlar. Trabzonspor ona keza. Belki mecburiyetten gençlere yatırım yaptılar. Ama üretiyorlar. Kimin şampiyon olacağı önemli değil. Daha önce söylediğim gibi gerçekleri görmek zorundayız. Fenerbahçe belki yarışı sürdürebilir, G.Saray ile Beşiktaş potaya girebilir ama nereye kadar. Sorunlar çözülecek mi?"





2. Peki hocam ne yapmamız gerekir. Üretelim derken neler yapılmalı, nereden başlanmalı?

"Öncelikle yabancı sınırlaması getirilmeli diyorum. Rakam 2-3 belki 4 olsun. Ne kaybederiz. Yerli futbolcular çok pahalı diyorlar. Sanki yabancılara para vermiyorlar. Peki katkıları ne? İsimlerle bu işler olmaz. Yerli futbolculara yönelmeliyiz. Bakın Şenol Güneş hocam A Milli Takım'da neler yaptı? Genç ve yerli oyuncularımızla Milli Takım'da büyük işler başardık. Diyorlar ki çoğu gurbetçi. Önemli olan o oyuncuları bulmak. Yetiştirmek ve Türk futboluna kazandırmak. Yerli oyuncularımıza güvenelim. Hangisi ligimizde sırıttı. Çağlar Söyüncü, Cengiz, Merih Demiral, Mert Günok, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, İrfan Can o kadar çok ki... Bunların hepsi de ligimizde oynadı Bu işe altyapıdan başlanmalı. Üretilip, vitrine çıkartıp satmalı. Kulüpler

transfer dönemlerinde harcayan değil, kazanan taraf olmalı. Sistem mutlaka oluşturulmalı."

3. Göztepe'de hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yaptınız. Göztepe için duygularınız nedir?

"Göztepe Türk futbolunun geleceği diyorum. Neden... Doğru yönetiliyor. Müthiş bir mazisi var. Hepsinden önemlisi takımına büyük aşkla bağlı

bir taraftarı var. Orada futbolcu olarak da teknik direktör olarak da görev yaptım. İnanın Göztepe'de bunları yaşamak farklı bir duygu. Kariyerimde birçok kulüpte görev yaptım ama oradaki atmosferi anlatamam. Tüyleriniz diken diken oluyor. Neyiniz var, neyiniz yok vermek istiyorsunuz, gönülden bağlanıyorsunuz. Benim görev yaptığım dönemde statla ilgili önemli adımlar atılmıştı. Şimdi tamamlandı. Ben Göztepe'nin o statta, o taraftarla büyük işler başaracağına inanıyorum. Bugün olmazsa yarın mutlaka. İlhan Palut gerçekten iyi bir teknik direktör Kendisin tanıyorum. O konuda da çok doğru işler yaptılar. Klişele isimlerle yola devam edebilirlerdi. İyi araştırıp alttan gelen idealist bir teknik adamla yola devam ettiler. Sonuç ortada. Risk aslında klişeleşmiş isimlerle devam etmektir. Göztepe kupadan elenmeseydi bu sezon Avrupa hayaline kavuşabilirdi. Ligde Avrupa hedefi zor gibi görünüyor ama bugün olmazsa gelecekte mutlaka bu hedefe ulaşır. Yolları açık olsun."





4. Denizlispor bu sezon evde kaybediyor, dışarda kazanıyor. Sizce bu sezon tehlike yaşarlar mı?

Denizlispor uzun yıllar formasını giydiğim, ligimizin önemli bir takımı. Süper Lig'e yeni çıktılar. Neredeyse takım baştan aşağı yenilendi. Kolay değildir ilk sezon başarılı olmak. Bence çok iyi transferler de yaptılar. Bana göre Mehmet Özdilek hocada Denizlispor için çok büyük bir şans.

Denizlispor'un mutlaka ve mutlaka zamana ihtiyacı var. Hugo Rodallega, kaleci Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oscar Estupinan, Sacho gerçekten çok iyi oyuncular. Problem bence takımda, futbolcularda değil. Zamanla çok iyi olacaktır."



KAYIPLAR BASKIDAN KAYNAKLANIYOR

"Evdeki puan kayıpları baskıdan kaynaklanıyor olabilir. Bu tür sorunlar olur. Ancak takım deplasmanlardan puanlar getiriyorsa ve ligin en çok dış sahadan puan toplayan takımlarından birisiyse sorun yok demektir. Denizlispor'a gelinceye kadar düşme potansiyeli olan çok takım var. Denizlispor kısa vadede olmasa da bir çıkış yakalayacak ve üst sıralara doğru çıkışa geçecektir.



ORDUSPOR ŞİMDİ NEREDE?

Orduspor Süper Lig'e çıktı Hector Cuper'i getirdi. Peki ne oldu? Küme düştü, 70-80 milyon lira borç. Bugün Orduspor amatör kümede. Bir çok efsane kulüp yok oldu. Aydın, Malatyaspor, Gaziantepspor, Kocaelispor daha kimler kimler. Yerlerine isimler değiştirilip yeni takımlar kuruldu. Sizce çözüm mü? Eskişehirspor ve Sakaryaspor küllerinden yeniden doğmaya çalışıyorlar. İşlere doğru bakmak, zamanında müdahale etmek, gerekirse hedeflerden fedakarlık edip kulüpleri kurtarmak ana unsur olmalı. Unutmayalım kişiler fanidir, kulüpler baki.

ŞENOL KANTÜRK