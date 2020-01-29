Vedat Muriç için çılgın teklif

Fenerbahçe yönetimi Tottenham'ın da gündeminde olan Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriç için Burnley’den teklifin artırılmasını istedi. Burnley, Muriç için 287 milyon euro verdi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in her geçen gün taliplileri artıyor. Sarılacivertli ekibin Kosovalı yıldızına İngiliz ekibi, Tottenham'ın ardından Burnley de resmi teklifte bulundu. Premier Lig'de şu anda 13. sırada bulunan Burnley, Vedat Muriç için 28 Milyon Euro'luk bir bonservis bedeli önerdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, teklifi az bularak fiyatın artırılmasını istedi. İstanbul ekibinin cazip öneriyi Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olmasından dolayı şimdilik kabul etmediği öğrenildi. Yönetimin ayrıca mali açıdan hâlâ tam anlamıyla çıkış yolunu bulamadığı da açıklandı. İstanbul temsilcisinin Vedat Muriç'in transfer konusunu da sezon sonuna bırakacağı gelen haberler arasında.

20 MAÇTA 13 GOL ATTI

Bu sezon Fenerbahçe'de lig ve kupada toplam 20 maçta 1628 dakika oynayan Vedat Muriç, 13 gol atıp 5 de asiste imza atmıştı. Kosovalı yıldız attığı kritik gollerle sarı-lacivertlileri zirve yarışında tuttu.