Yılmaz Vural geri döndü! Akhisarspor..

TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı. Zirve mücadelesi yapan Akhisarspor deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile resmen anlaştı

TFF 1.Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirledi. Altıparmak'ın ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak, Metin Diyadin ve Sait Karafırtınalar gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile anlaştı.

GEÇEN SEZON DA AKHİSARSPOR İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçen sezon Akhisarspor'un kapısından dönen Vural'ın yeşil-siyahlılara resmi sözleşme imzaladı. Yılmaz Vural, son olarak yine TFF 1.Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.

