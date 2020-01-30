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eriyor

Bucaspor eriyor
Giriş Tarihi: 30.1.2020

Geçen sezon 3. Lig'den düşen Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) eriyor. İzmir'in 92 yıllık çınarı, Süper Amatör Küme'ye düşme tehlikesi yaşıyor. BAL 10. Grup'ta mücadele etmesine rağmen sezona geç başlayan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı son 7 maçı da kaybederek ligin dibine demir attı. 15 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 12 yenilgi alan İzmir temsilcisi ancak 7 puan toplayabildi.

KULÜBÜN BORCU 92 MİLYON TL
Bucaspor oynadığı son 7 karşılaşmada Sultangazispor, İzmirspor ve Yalovaspor'a aynı skorla 2-0, Beşyüzevlere 2-1, İlimtepe Kullar'la Çiğli Belediyespor'a aynı skorla 3-0, Gebzespor'a da 4-3 yenildi. 14 takımın yer aldığı grupta Fırtına, 15 karşılaşmada 10 gol atarken kalesinde 35 gol gördü, eksi 25 averajla da grupta sonuncu sırada. Başkan Cihan Aktaş da kulübün borcunun 92 milyon TL olduğunu açıkladı. Bucaspor'un İzmir'in en çok borcu olan takım olduğunu belirtti.

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