En kral düello

Zirveyi ilgilendirecek karşılaşmada gözler her iki takımın golcülerinde olacak. Trabzon'da Sörloth 15 gol atarken, F.Bahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç’in ise 12 golü bulunuyor.

Süper Lig'in 20. haftasında hem zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe, hem de gol krallığında yarışan iki takımın forvet oyuncuları Alexander Sörloth ile Vedat Muriç karşı karşıya gelecek. Ligde Demir Grup Sivasspor 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, Fenerbahçe 37 puanla ikinci, bir maçı eksik Trabzonspor ise haftayı 35 puanla 4. sırada tamamladı. Sivasspor'un Ç.Rizespor karşısında iki puan kaybetmesiyle birlikte zirve yarışı daha da kızışırken, cumartesi günü Trabzon'da oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında galibiyet iki takım için de daha önemli bir hale geldi. Şampiyonluk yarışının iddialı iki ekibi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig'de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Bordo-mavili takımda 15 golle şu anda Süper Lig'in en golcü oyuncusu konumunda bulunan Alexander Sörloth ile 12 golü bulunan Fenerbahçeli Vedat Muriç, bu karşılaşmada hem takımlarının yine en büyük gol silahları olacak, hem de krallık yarışını sürdürecek.



İKİ TAKIM DA ÇOK İDDİALI

Dev maçı kazanacak ekip, şampiyonluk yarışında çok daha iddialı konuma gelecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'ye karşı önlem aldıklarını, rakiplerine önde baskı uygulayacaklarını söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçtaki baskılı oyunlarını Trabzonspor karşısında da uygulayacaklarını ifade etti.



SÖRLOTH FORMDA

Ligde attığı 15 golle krallık yarışında zirvede olan Trabzonspor'un golcüsü Sörloth ayrıca 5 asist yaptı. Norveçli yıldız golcü, maç başına 3.3 dripling ve yüzde 72.1'lik pas yüzdesiyle dikkat çekiyor. Sörloth ayrıca gollerinin 8'ini sol ayağıyla, 6'sını ise kafayla ağlara gönderdi. Karadeniz ekibinin golcüsü, en çok golü 1 ile 15. dakikalar arasında attı. Karadeniz ekibinin golcü oyuncusu Fenerbahçe'ye de gol atacağının sözünü verdi.

GÖZLER MURİÇ'TE

Attığı 12 golle Fenerbahçe'yi taşıyan Vedat Muriç, 4 de asist yaptı. Kosovalı yıldızın en büyük silahı maç başına 4.6 hava topu kazanması. Yıldız golcü bu sezon sol ayakla 9, sağ ayakla 2 ve kafayla 1 gol attı. Penaltıdan da iki gol buldu. Muriç, ayrıca maçların 76. ve 90. dakikaları arasında attığı 3 golle karşılaşmaların sonuna damgasını vurdu. Muriç, dev maçı kazanacak güçte olduklarını ve zirve yarışında rakiplerinin bir adım önüne geçeceklerini ifade etti.



BÜYÜK BOMBA

Takviye çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ismi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'yi istiyor. Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan Sambacı'nın Yeni Malatyaspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde 150 bin Euro'luk çıkış maddesi vardı. Ancak Guilherme'nin menajeri Rabalinho'nun bu rakamı 40 bin Euro'ya indirdiği belirtildi. Trabzonspor yönetiminin bu rakamı yatırıp bugün transferi sonuçlandırabileceği öğrenildi.



ROTA N'SAKALA

Fenerbahçe'nin sol bek transferi için liste başında yer alan Milanlı Ricardo Rodriguez'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Rodriguez, Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, gündemine Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı aldı. Sol kanat, sol stoper ve sol bekte de görev alan N'Sakala'nın sezon sonunda Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bitecek. 29 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Alanyaspor formasıyla 107 karşılaşmada forma giyip 6 asist yaptı.