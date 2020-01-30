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G.Saray’ın 5 gözdesi

G.Saray’ın 5 gözdesi
Giriş Tarihi: 30.1.2020

Teknik direktör Terim’in , Ahmed Kutucu, , Mert Müldür ve Görkem Sağlam’ı çok istediği belirtildi

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in alınmasını istediği oyuncuların isimleri ortaya çıktı. Terim'in talebi doğrultusunda gurbetçi oyuncu transferine yönelen sarı-kırmızılılar, Suat Serdar, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Görkem Sağlam'ı listesine aldı. Scout ekibi Terim'e Almanya ve Hollanda'daki gurbetçi isimlerle ilgili rapor verirken, Schalke 04'te oynayan Suat Serdar ve Ahmed Kutucu, Fortuna Dusseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, Sassuola'nın stoperi Mert Müldür ve Villem II forması giyen orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ın ismi ön plana çıktı. Deneyimli teknik adamın listenin başına 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı koyduğu öğrenilirken, oyuncunun değerinin 20 milyon Euro'ya kadar çıktığı bildirildi.

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