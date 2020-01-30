Horozkent fırtına gibi

Yeşil siyahlıların yıldız takımı, Muğla'daki Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda 3 maçını da kazanıp, gol yemeden tur atladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 'Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası' 2019-2020 sezonunun ilk tur maçları sona erdi. Horozkentspor, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası ilk turunu rahat geçti. Yeşil-siyahlılar, Muğla Grubu'nda oynadığı 3 maçta 30 gol atıp kalesinde hiç gol görmeyerek üst tura yükseldi. Horozkentspor, ilk maçında Bodrum Belediye Bodrumspor'u 12-0, ikinci maçında Köyceğiz Spor Kulübü'nü aynı skorla 12-0'lık skorlarla geçti.



İLK TURU RAHAT GEÇTİ

Horozkentspor son maçında ise Muğla Atletikspor'u 6-0 mağlup etti. 3 maçta 30 gol atan kalesinde gol görmeden Muğla Grubu'nu namağlup lider bitirdi ve kupada yoluna elin adımlarla devam etti. 30 grupta 120 takımın mücadele ettiği grup aşamasında gruplarında ilk 2 sırayı alan 60 takım bir üst tura yükseldi. Şampiyonada bir üst turda gruplarında ilk sırayı alan takımlar 1. torbada seri , ikinci sırada bitiren takımlar ise 2. torbada yer alarak birbirleriyle eşleşecek.

SEBAHATTİN ALP