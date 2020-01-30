İzmirspor koptu geliyor

Son 8 maçını kazanan İzmir ekibi 3. Lig’e göz kırpmaya başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta mücadele eden İzmirspor, ligde 8'de 8 yaparak zirve yarışına ortak oldu. Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay'ın da forma giydiği lacivertbeyazlılar, ligin 7. haftasında 6 puanla 12. sırada yer alırken, üst üste aldığı galibiyetlerle 30 puanla 15. hafta sonunda 4. sıraya yükseldi. İzmirspor'un lider Çiğli Belediyespor ile arasında 8 puan fark kaldı.

HEDEF YENİDEN ÜÇÜNCÜ LİG

İzmir'in 97 yıllık kulübü İzmirspor, 2010 yılında veda ettiği profesyonel liglere bu sezon dönmek için yeşil ışığı yaktı. Şimşek, son 8 haftada Torbalıspor (2-0), Çayırova (3-1), Küçükyalı Yelken (4-0) ve Bağcılar (1-0), Sultangazi (2-1), Yalova Kadıköy (2-0), Bucaspor (2-0) ve Gebzespor'u (3-2) mağlup etmeyi başardı. İzmir'in köklü kulübü, cumartesi günü saat 14.00'te Balçova Belediyesi Futbol Sahası'nda Atlasspor'u ağırlayacak.